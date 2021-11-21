محمد السادس كرَّس المغرب قوة إقليمية في محيطها

عربيات ودوليات

احتفى المغاربة والعرب بعيد يؤرخ لأحد اهم المنعطفات التاريخية التي طبعت مسار المملكة، هو عيدُ الاستقلال الذي يجسد معاني التلاحم بين العرش والشعب في ملحمة الكفاح الوطني من اجل الاستقلال.

وقال محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي، ان «الذكرى 66 لعيد الاستقلال تأتي هذه السنة في سياق وطني حافل بالانجازات والمكتسبات والاستحقاقات تتعلق اساسا باستمرار التأكيد على مغربية الصحراء كحقيقة ثابتة بالمشاريع التنموية ومشاركة الساكنة في العملية الديموقراطية.وعن الظرفية الاستثنائية الحالية، لفت بودن الى اتساع رقعة التأييد الدولي للموقف السيادي الوطني بفتح دول من مختلف المجموعات الدولية لقنصلياتها العامة بالصحراء المغربية، بالاضافة الى المعطى الاستراتيجي المتعلق باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمغربية الصحراء».

واعتبر الخبير السياسي ان هذه الظرفية، تتميز كذلك بـ«ولوج المغرب لنادي الدول المصنعة في المجالين الدوائي والعسكري وطموحه لتطوير منظومة احتياطي ومخزون للمواد الغذائية والطاقية والصحية والصناعية ونموذج تنموي يقود المملكة المغربية ويمثل بوصلة ولوحة قيادة الى غاية 2035، مبرزا انه «بفضل حكمة الملك محمد السادس استطاع المغرب ان يكرس اسمه كبلد صانع للمبادرات قوة اقليمية لها قصب السبق في محيطها الاقليمي».

وقال محمد بودن الأكاديمي والمحلل السياسي، ان «عيد الاستقلال يمثل لحظة وطنية للوقوف على ماقدمه العرش والشعب قبل 66 عاما من تضحيات جسام حتى تحققت السيادة على مجموع التراب الوطني واستقل القرار الوطني عن الاستعمار» وأبرز بودن، ان «الأعمال البطولية لجيل الاستقلال جعلت الاجيال اللاحقة تتنفس تحت سماء حرة وتبني الوطن بالمقدرات المتاحة» مضيفا ان «الهدف لم يكن يتمثل فقط في التحرر من نير الاستعمار بل من اجل عودة روح الأمة المغربية العريقة والممتدة في ارجاء شمال افريقيا وغربها ومن اجل كرامة شعوب المنطقة ولهذا ساعد المغاربة بتلقائية اشقائهم في الجوار لنيل الاستقلال بروح تضحية وأخوة». ولفت الخبير السياسي، الى انه «الآن عندما يلتفت المغاربة الى رحلة المملكة المغربية عبر 12 قرنا فضلا عن تاريخها الحديث الذي استمر 66 عاما منذ تاريخ 18 نوفمبر 1956، لديهم اسباب كثيرة للاعتزاز بالخطوات الثابتة في اتجاه المستقبل رغم التحديات».

واعتبر الأكاديمي ان «الدورة الزمنية تصل بالمغرب كل سنة لموعد 18 نوفمبر، ذلك اليوم الذي يعزز نبض الكبرياء الوطني في قلب كل مواطن ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدار سنوات الاحتفال به يتجدد الشعور بميلاد امة مغربية موحدة ومستقلة من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها» وأردف «هكذا استمرت مسيرة تعزيز السيادة باسترجاع الصحراء المغربية سنة 1975، ولذلك تمثل هذه المناسبة الوطنية لحظة للوقوف على الانجاز الوطني وتعميق الشعور به لأن الاستقلال لم يتحقق بسهولة بل مثل جائزة للجهود المضنية والمتواصلة التي قدمها العرش والشعب والمقاومة وجيش التحرير ومختلف مكونات الحركة الوطنية».

وفيما يتعلق بتاريخ المملكة الحافل بالأمجاد، ابرز بودن ان التفكير فيه يمثل «حافزا لتعليق الآمال الكبيرة على المستقبل، فقد اثبتت المملكة المغربية كفائتها كأمة لها تصميم نبيل على الحرية وقدرة على احتضان جميع شعوب العالم». وخلص بودن الى ان «المملكة المغربية تدرك جيدا تاريخها وتتحرك بناء على فهم عميق لمعنى السيادة وجيوبوليتيك المنطقة ورصيد من الانجازات الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والخبرة في التصدي للجيل الجديد من المخاطر والتهديدات وامتصاص الازمات». هي حقيقةٌ اذا من السياقات والتاريخ الحافل بالأمجاد والبطولات تجعل مما لا شك فيه ذكرى عيد الاستقلال بمثابة لحظة لاستحضار الماضي، والتصرف في الحاضر والتفكير في المستقبل.

