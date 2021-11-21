الزياني: على لبنان إظهار أن بإمكان «حزب الله» تغيير سلوكه

عربيات ودوليات

المنامة- بيروت- الوكالات: أكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني أن مستقبل العلاقات الخليجية- اللبنانية يتوقف على ما إذا كان بإمكان «حزب الله» تغيير سلوكه.

وصرح الزياني خلال مشاركته امس في مؤتمر «حوار المنامة»، حسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز»، بأنه «يتعين على لبنان إظهار أنه يمكن لـ«حزب الله» تغيير سلوكه». وقال الوزير البحريني متحدثا عن سياسات دول الخليج العربية إزاء لبنان «المشكلة داخل لبنان، وليس بإمكاننا دعم هذه العملية ما لم يغير «حزب الله» سلوكه».

وشدد الوزير على أن الدبلوماسية تمثل أداة ذات أهمية حيوية لممارسة «الردع الفعال والردع المستتر»، لافتا إلى أن «الدبلوماسية الخاصة التي تضمن التنسيق بين دول متشابهة التفكير يجب أن تتطور وتعزز أطر الردع الفعالة». ولفت الزياني إلى ضرورة ممارسة الردع بحق دول ولاعبين غير حكوميين على حد سواء الآن، داعيا إلى استخدام أساليب القوة الصارمة والقوة الناعمة للتأثير على سلوك الخصوم.

وفي بيروت قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه ينشد دائما أفضل العلاقات مع الدول العربية خاصة دول الخليج في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيدعو إلى عقد جلسة للحكومة قريبا.

وأضاف عون- في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية نأمل أن تتم سريعا معالجة ما أدى إلى إشكالية مع هذه الدول، وألا تتأذى مصالح الشعب اللبناني وألا يدفع هو الثمن.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إنه سيدعو إلى عقد جلسة للحكومة قريبا. وأضاف ميقاتي أنه لمس دعما للحكومة خلال اللقاءات التي أجراها خارج لبنان خلال الفترة الماضية. وأشار ميقاتي إلى أن المطلب الأساسي الذي سمعه من القادة الذين التقاهم كان ضرورة اتفاق الأطراف اللبنانية على معالجة الأزمات التي تشهدها البلاد.

وأكد ميقاتي الذي التقى عون الجمعة أن البلاد تمر بمرحلة صعبة وخطيرة.

الى ذلك قال الرئيس اللبناني إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس آذار، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.

