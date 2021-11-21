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عربيات ودوليات

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مستشار الأمن القومي البريطاني: ملتزمون بضمان حرية الملاحة في الخليج


المنامة- الوكالات: أعلن مستشار الأمن القومي البريطاني ستيفن لافغروف، أمام «حوار المنامة 2021» في البحرين، امس أن بريطانيا ملتزمة بالعمل «لضمان حرية الملاحة في الخليج».
وقال مستشار الأمن القومي البريطاني، إن «بعض الممارسات في مضيق هرمز تهدد حركة الملاحة الدولية».
وشدد مستشار الأمن القومي البريطاني على ضرورة «وقف أي نشاطات تعرقل الملاحة البحرية». وتشارك بريطانيا في الحوار بوفد رفيع المستوى يترأسه مستشار الامن القومي البريطاني السير لافغروف، ونائب رئيس هيئة الأركان البريطاني الأدميرال سيتام فريزر، وعدد من كبار الضباط البريطانيين.


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