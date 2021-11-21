واشنطن: نقترب من «نقطة اللاعودة» لإحياء الاتفاق النووي

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذّر المبعوث الأميركي إلى إيران من أن طهران تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل استئناف المحادثات هذا الشهر. وقال روبرت مالي إن إيران تخاطر أن يكون «من المستحيل» الحصول على أي فائدة من احياء الاتفاق الذي كان معلقا منذ انسحاب الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب منه في 2018. ومع استعداد إيران لإجراء محادثات مع القوى العالمية في فيينا في 29 نوفمبر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وقال مالي في منتدى «حوار المنامة» «سيأتي وقت إذا استمرت إيران في هذه الوتيرة من التقدم الذي حققته، سيكون من المستحيل حتى لو كنا سنعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، استعادة المكاسب» التي حققها الاتفاق.

وأبرمت إيران وستّ قوى دولية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) في 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي سمي خطة العمل الشاملة المشتركة وأتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحد من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وقال مالي «تقدم إيران يشيع قلقا في أنحاء المنطقة... وهذا ما يجعل الوقت يمر أسرع ويجعلنا جميعا نقول إن الوقت ينفد للعودة إلى الاتفاق النووي».

الى ذلك حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إيران من المشاركة في الجولة المقبلة من محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بموقف تفاوضي «صوري» وذلك غداة مطالبة باريس لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوجيه رسالة قوية لطهران.

وحذرت باريس طهران مما يرى دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون أنها «مطالب غير واقعية» تشمل دعوة إلى رفع كافة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ عام 2017.

