«الحرس الثوري» يحتجز سفينة أجنبية بتهمة «تهريب محروقات» في الخليج

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلن الحرس الثوري الايراني امس مصادرته سفينة أجنبية في الخليج «تُهرّب الوقود» مشيرا الى توقيف طاقمها.

وقال الكولونيل في الحرس الثوري أحمد هاجيان بحسب ما نقل الموقع الخاص بالتلفزيون الرسمي «بفضل أجهزتنا الاستخبارية وفي عملية منسقة، صادرت قواتنا البحرية سفينة أجنبية على متنها طاقم من 11 شخصاً في مياهنا الإقليمية». ولم يحدّد تاريخ العملية والعلم الذي ترفعه السفينة وجنسية الطاقم.

وأضاف «بعد التفتيش، ضبط أكثر من 150 ألف ليتر من المازوت المهرّب ومثل أفراد الطاقم الـ 11 الاجانب أمام المحكمة».

ويأتي الاحتجاز بعد سلسلة من الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج التي يُستخرج ويعبر عبرها جزء كبير من انتاج النفط العالمي.

