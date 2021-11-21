أمطار غزيرة تهطل على شمال سيناء وتغرق شوارع العريش

عربيات ودوليات

شهدت سواحل مدينة العريش هطول أمطار غزيرة وتلقت غرف العمليات بمجلس مدينة العريش وشركة المياه وديوان المحافظة بلاغات متكررة من الأهالى بإغلاق مياه الأمطار لشوارع فرعية وتكون برك أعاقت وأوقفت حركة السير على مسارات رئيسة بالمدينة بينها ساحل المدينة ووسطها، كما أبلغ أهالى عن نفوق حصان إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء سيره بالعريش.

وتجدد سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على سواحل شمال سيناء بمناطق العريش، وتجمعت مياه الأمطار فى برك وأغلقت شوارع فرعية فى داخل المدينة وأعاقت السير بشوارعها الفرعية. وأطلق أهالى بالعريش مبادرة تبطين أعمدة الإنارة بعوازل بلاستيكية منعا لحدوث ماس كهربائي بحسب قولهم بالتزامن مع شكاوى بانقطاع متكرر للتيار الكهربائى بالعريش.

