الحظر البريطاني على «حماس».. فلسطين تتهم لندن بـ«التماهي» مع أجندة الاحتلال

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اثار قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل فرض حظر شامل على حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بموجب قانون مكافحة الإرهاب موجة انتقادات فلسطينية وترحيبا اسرائيليا.

وقالت باتيل إن أي شخص يدعم أو يدعو إلى دعم منظمة محظورة ينتهك القانون وذلك يتضمن حماس. وعَزَت اتخاذ القرار لامتلاك «حماس» ما سمتها قدرات إرهابية مهمة. وهددت باتيل بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يعبر عن دعمه لـ«حماس» علنا.

وكانت باتيل أعلنت الجمعة أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حركة «حماس» منظمة «إرهابية» وهو ما رحبت به إسرائيل على الفور واعتبرته الحركة الفلسطينية «مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة على تويتر إن «حركة «حماس» تنظيم إرهابي وإن الجناح السياسي هو من يمكّن عمل الذراع العسكرية» كما قال في تغريدة أخرى «شكرا لصديقي بوريس جونسون على قيادة هذا الموضوع».

في المقابل قالت حركة «حماس» في بيان إن القرار البريطاني هو «مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا». وأضاف البيان أن «على المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا الكف عن ازدواجية المعايير وانتهاك القانون الدولي».

وقال خليل الحية القيادي في الحركة في حديث لقناة «الجزيرة» إن لندن ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها. وصرح الحية بأن «حماس» ستتواصل مع المجتمع الدولي لرفض القرار، كما طالب البرلمان البريطاني بالامتناع عن تمرير قانون حظر الحركة.

من جهتها، أدانت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة قرار الحكومة البريطانية، وعدّته «تماهيا خطيرا مع أجندة دولة الاحتلال التي تسعى إلى تجريم نضال الشعب الفلسطيني برمته وقتل فرص التوصل لحل عادل قائم على أساس القانون والقرارات الدولية». وستعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعا طارئا لمناقشة القرار البريطاني.

في غضون ذلك أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستواصل التعامل مع السلطات في قطاع غزة، وستترك الأمر للدول الأعضاء لاتخاذ قراراتها.

