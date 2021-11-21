كامالا.. أول «رئيسة» في تاريخ أميركا

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واشنطن – الوكالات: أصبحت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أول امرأة تمنح سلطات رئاسية في الولايات المتحدة بينما خضع جو بايدن لفحص طبي روتيني.

ونقل بايدن السلطة إلى هاريس لنحو 85 دقيقة، بينما وُضع تحت التخدير لإجراء تنظير قولون روتيني صباح الجمعة. وكان هذا الفحص الطبي الأول لبايدن كرئيس، وجاء عشية عيد ميلاده الـ 79. وسيطرت هاريس مؤقتا على الجيش الأمريكي والأسلحة النووية. وقال مسؤولون إنها قامت بواجباتها من مكتبها في الجناح الغربي للبيت الأبيض.

ولاحقا أعلن طبيب البيت الأبيض في تقرير صحّي مفصّل أنّ بايدن بـ«صحّة جيّدة» و«يتمتّع بالقدرة» على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبّي روتيني. وأشار الطبيب كيفن أوكونر إلى أنّ الرئيس الأميركي الذي بلغ الـ79 من العمر امس يتناول 3 عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة. وكتب أنّ «الرئيس لا يزال بصحّة جيّدة وقويًا» مؤكّدًا أنّه «يتمتّع بالقدرة على أن يُمارس بنجاح مهمات الرئاسة».

وقال بايدن للصحافيين لدى خروجه من مركز «والتر ريد» الطبي إن «نتيجة فحصي الطبي جيدة جدا». وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن رحلة بايدن إلى مركز «والتر ريد» الطبي لإجراء هذا الفحص لم تكن في الأصل ضمن برنامج الرئيس، لكنها أعلنت قبل ساعات من مغادرته البيت الأبيض. وجاء في بيان البيت الأبيض أنه «مثلما كان الحال عندما أجرى الرئيس جورج بوش الابن العملية نفسها عامي 2002 و2007، وعملا بالإجراءات التي نص عليها الدستور، سوف ينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائبة الرئيس لفترة وجيزة حين يكون تحت التخدير» وأضاف البيان أن «نائبة الرئيس ستعمل من مكتبها في الجناح الغربي (بالبيت الأبيض) خلال هذه الفترة».

واصبح بايدن أول رئيس للولايات المتحدة يبلغ سن الـ79 وهو في منصبه. وكان قد أعلن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية، لكن تقدمه في السن يثير تكهنات باحتمال تراجعه عن هذه الفكرة.

