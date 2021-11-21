فصائل عراقية تهدد أميركا بـ«حرب مفتوحة»

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات : هددت فصائل عراقية مسلحة بـ«حرب» مع القوات الأميركية في البلاد، ما لم تغادرها قبل نهاية العام الحالي.ونقلت شبكة «رووداو» الإخبارية العراقية، امس عن «كتائب سيد الشهداء» قولها إن «الحرب ستكون مفتوحة» ضد القوات الأميركية، بعد انتهاء مهلة وجود قواتها القتالية في العراق بنهاية العام 2021. وقال المتحدث باسم الفصيل المسلح كاظم الفرطوسي، لشبكة «رووداو» الإعلامية إن «الحكومة استنفدت كل جهودها، من خلال التوقيتات التي أعلنت عنها خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية». وأضاف «وبالتالي فهو التزام متبادل، سواء تم نفيه من قبل الجانب الأميركي أو لم يتم ذلك».

وأشارت الشبكة إلى وجود حوالي 3500 جندي أجنبي حالياً على الأراضي العراقيّة بينهم 2500 أميركي. وكان الفصيل قد أعلن عن «فتح باب التطوع» في صفوف قواته و«رفع الجاهزية»، تحضيراً لما وصفها بـ «المواجهة الحاسمة والتاريخية» مع القوات الأميركية.

بدورها، قالت ما تسمى بـ«الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية» في بيان، إن سلاحها «سيكون حاضراً» إذا لم تكمل القوات الأميركية انسحابها بحلول نهاية ديسمبر .وأكدت الهيئة في البيان أنها لن تتخلى عن سلاحها، مضيفة «لم نرَ حتى الآن أي مظهر من مظاهر الانسحاب.. بل على العكس». وأكدت أنها رصدت قيام القوات الأميركية بزيادة أعدادها ومعداتها في قواعدها المنتشرة في العراق».

الى ذلك نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية غير دقيق وغير صحيح». وأكد الخفاجي أن «موعد خروج القوات القتالية في 31 ديسمبر المقبل ثابت ولا تغيير فيه».

وأضاف أن «العلاقة بين العراق والولايات المتحدة بعد خروج القوات القتالية «ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش».

وفي وقت سابق، كان التحالف الدولي ضد داعش قد أكد أن دوره في العراق لن يتغير بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة ومدير الشؤون العامة في التحالف الدولي، جويل هاربر، لوكالة الأنباء العراقية إن «دور التحالف الدولي في العراق لن يتغير، وسينتقل من العمليات القتالية إلى دور الاستشارة والتمكين والمساعدة».

