الصَّدر يحل «لواء اليوم الموعود»

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: أعلن زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر فى بيان انه حل فصيل «لواء اليوم الموعود» المسلح الموالي له وأمر بغلق مقاره. وجاء في البيان الذي نشر في حسابه على تويتر «عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم». وحث الصدر الخميس الفصائل شبه العسكرية في البلاد على تطهير من وصفهم بالأعضاء غير المنضبطين، كما حث الجماعات المسلحة غير الحكومية على تسليم أسلحتها. جاءت دعوته بعد أن اتهم فصيل مدعوم من إيران بمحاولة قتل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة فى السابع من نوفمبر.