ليل فرط في الفوز أمام موناكو

دوليه

فرط ليل حامل اللقب في فوز ثمين على مضيفه موناكو وخرج متعادلا 2-2 اول من امس في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وتقدم ليل بثنائية مبكرة لمهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقتين الخامسة والتاسعة رافعا غلته إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عبر المالي كريبان دياتا (41).

وتلقى موناكو ضربة موجعة بطرد مدافعه الصربي ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 78 لتلقيه الانذار الثاني، لكن ليل فشل في استغلال النقص العددي بل ان شباكه استقبلت هدف التعادل عبر قائده البديل الدولي التونسي الأصل وسام بن يدر في الدقيقة 83. وهو الهدف السابع لبن يدر هذا الموسم. وارتقى موناكو الى المركز السابع مؤقتا برصيد 19 نقطة، فيما بقي ليل ثانيا عشر برصيد 17 نقطة.

وخيَّب الفريقان الآمال قبل مشاركتيهما القارية.

حيث يلعب ليل مع ضيفه سالزبورغ النمسوي غدا في الجولة الخامسة ما قبل الاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وموناكو مع ضيفه ريال سوسييداد الإسباني الخميس في الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ». وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات بريست مع لنس، وأنجيه مع لوريان، وتروا مع سانت اتيان، ومتز مع بوردو، وستراسبورغ مع رينس، وكليرمون فيران مع نيس، وليون مع مرسيليا.

