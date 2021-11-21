بلباو واصل نزيف النقاط

دوليه

واصل أتلتيك بلباو نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ليفانتي 0-0 أول من أمس في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني. وهو التعادل الثالث لأتلتيك بلباو في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الفوز فارتقى إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف أمام أوساسونا الذي يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد حامل اللقب. ويملك أتلتيك بلباو مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة ضد مضيفه ريال مدريد ستقام في الأول من ديسمبر المقبل. في المقابل، تخلص ليفانتي من المركز الأخير بتعادله السابع هذا الموسم مقابل سبع هزائم فرفع رصيده إلى سبع نقاط وفض شراكة المركز العشرين الأخير مع خيتافي الذي يستضيف قادش اليوم، علما بأن ليفانتي هو الفريق الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن في الدوري. دي بروين مصاب بـ «كورونا» أعلن الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أول من أمس إصابة النجم الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بفيروس كورونا. وذكر غوارديولا إن كيفن دي بروين صانع لعب فريقه أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا في النافذة الدولية الأخيرة. وقال غوارديولا للصحافيين «للأسف جاءت نتيجة فحص كيفن إيجابية في بلجيكا». وأضاف المدرب الإسباني «اكتشفنا ذلك قبل يومين. وهو هنا الآن.. المهم الآن هو التعافي وعلينا توخّي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة. لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام».