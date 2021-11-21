إقالة تاباريس مدرب أوروغواي

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أعلن الاتحاد الأوروغوياني أول من امس إقالة مدرب منتخب بلاده أوسكار تاباريس من منصبه بسبب سلسلة من النتائج المخيبة في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر. وقال الاتحاد الأوروغوايني في بيان لم يذكر فيه اسم خليفته إن هذه الإقالة «لا تمنع الاعتراف بمساهمة تاباريس المهمة في كرة القدم الأوروغويانية». وأضاف «نحيي ونقدر الإنجازات الرياضية الأساسية التي تحققت خلال هذه السنوات الـ15 والتي وضعت الأوروغواي مرة أخرى في المراكز الأولى لكرة القدم العالمية». ومنيت الأوروغواي الثلاثاء بهزيمتها الرابعة على التوالي في تصفيات كأس العالم 2022 عندما خسرت أمام مضيفتها بوليفيا بثلاثية نظيفة. وفشلت الأوروغواي في تحقيق الفوز في مبارياتها الخمس الأخيرة وتراجعت إلى المركز السابع قبل أربع جولات على ختام التصفيات. وتعرضت الأوروغواي قبل سقوطها أمام بوليفيا، إلى خسارتين مذلتين أمام الأرجنتين (0-3) في بوينس آيرس في العاشر من أكتوبر الماضي والبرازيل (1-4) في ماناوس في 14 منه. وكانت هذه السلسلة السوداء قاتلة للمدرب البالغ من العمر 74 عامًا والذي يعاني من مرض اعتلال الأعصاب منذ العام 2016، ويجد صعوبة في التحرك ويقوم بذلك بمساعدة عكاز أو كرسي متحرك. ويشغل «المايسترو» منصب مدرب المنتخبات الوطنية الأوروغويانية لفئة الرجال منذ مارس 2006، ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية كمدرب.

وقاد تاباريس الأوروغواي إلى ربع نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن يخسر 0-2 على يد فرنسا التي توجت باللقب لاحقا على حساب كرواتيا في المباراة النهائية.

ودرب تاباريس أيضًا العديد من الأندية من كولومبيا إلى إسبانيا مرورا بالأرجنتين وإيطاليا.

