الخسارة الثالثة على التوالي لليكرز

دوليه

لم تجنب عودة «الملك» ليبرون جيمس من الإصابة فريقه لوس أنجليس ليكرز من خسارة ثالثة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد سقوطه أول من أمس أمام مضيفه بوسطن سلتيكس 130-108.

وبعد غيابه ثماني مباريات لاصابة عضلية في جنبه، سجّل جيمس 23 نقطة، لكنه فقد السيطرة مع زملائه في الشوط الثاني، في ظل تألق جايسون تايتوم (37 نقطة و11 متابعة) مع سلتيكس. وتُعدّ مواجهة ليكرز وسلتيكس نقطة ارتكاز في دوري «أن بي ايه»، إذ يتشارك الفريقان الرقم القياسي لعدد الألقاب (17).

ودانت الأفضلية لليكرز في الربع الأول (38-30)، مع بروز أنتوني ديفيس (31 نقطة و6 متابعات). لكن الفريق الأصفر فقد الايقاع الجماعي، فاكتفى موزّعه المخضرم راسل وستبروك بـ12 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

وقال جيمس الذي يحتل فريقه المركز التاسع في المنطقة الغربية «يجب أن نلعب أفضل، بصرف النظر عن الاسماء المتواجدة في التشكيلة». في المقابل، سجّل لبوسطن كل من ماركوس سمارت 22 نقطة، الألماني دنيس شرودر (21) وآل هورفورد (18)، ليرفع الفريق الأخضر رصيده هذا الموسم إلى 8 انتصارات و8 خسارات، بالتساوي مع ميلووكي باكس حامل اللقب في المركز التاسع ضمن المنطقة الشرقية.

