رود أكمل عقد نصف النهائي في «ايه تي بي»

دوليه

اكمل النروجي كاسبر رود المصنف ثامنا عالميا عقد الدور نصف النهائي من دورة «ايه تي بي» الختامية للتنس المقامة في تورينو، بفوزه على الروسي أندري روبليف الخامس 2-6 و7-5 و7-6 (7-5) أول من امس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخضراء.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها رود (22 عاما) دور الأربعة في البطولة الختامية في أول مشاركة له بها. وهو الفوز الأول للنروجي على روبليف (24 عاما) في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن. وضرب رود موعدا في نصف النهائي مع الروسي الآخر دانييل مدفيديف الثاني وحامل اللقب ومتصدر المجموعة الحمراء.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول ومتصدر المجموعة الخضراء والألماني ألكسندر زفيريف ثاني المجموعة الحمراء.

وحقق ديوكوفيتش فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على البريطاني كامرون نوري الثاني عشر، بديل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المنسحب بسبب أوجاع في مرفقه الأيمن، 6-2 و6-1.

واحتاج ديوكوفيتش الساعي الى اللقب السادس في البطولة لمعادلة إنجاز السويسري روجيه فيدرر، إلى 66 دقيقة للتخلص من عقبة نوري. وأكد ديوكوفيتش أنه خاض المباراة بجدية رغم ضمانه التأهل إلى دور الأربعة، وقال «ليس الأمر سهلاً عندما تكون مؤهلاً مسبقا، عندما تعرف خصمك التالي، والجدول الزمني ... لكن كل المباريات مهمة للثقة، وأسلوب اللعب».

