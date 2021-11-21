القادسية والكويت يبدآن مشوارهما اليوم

محلية

يستهل القادسية مشواره في النسخة الـ 60 من بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الشباب على ملعب الأخير في الـ 07:35 مساء اليوم، فيما يلتقي الكويت على ملعبه مع اليرموك في الـ 05:20 مساء في ختام منافسات الجولة الأولى.

ويأمل الأصفر في تسجيل بداية قوية في البطولة الأطول والأصعب وحصد النقاط الثلاث بأفضل طريقة ممكنة، وهو مؤهل لذلك في ظل ما يملكه من إمكانات فنية وبدنية، إذ تضم صفوف الفريق نخبة من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا أنفسهم مع الفريق والمنتخبين الأولمبي والأول مثل عيد الرشيدي وراشد الدوسري ويوسف الحقان وخالد صباح، فضلا عن لاعبي الخبرة بقيادة بدر المطوع وأحمد الظفيري والحارس خالد الرشيدي.ويقدم القادسية مستويات قوية تحت قيادة المدرب الجزائري خير الدين مضوي الذي تعاقد معه النادي في بداية الموسم، وقاد الفريق إلى نهائي كأس الأمير الذي يتواجه فيه مع غريمه الكويت يوم 21 ديسمبر المقبل، وينتظر مضوي الشيء الكثير من لاعبيه في اللقاء الأول، رغم أن المهمة لن تكون بتلك السهولة المتوقعة لأن الشباب يتطلع إلى تسجيل مفاجأة وإثبات نفسه بين الكبار، ويعتمد مدربه الصربي نيبوشا على قوة مدافعه النيجيري جيمس أكواسا، وخبرة قائده عمر بوحمد، ونشاط أوسينو نداي في خط الوسط وانطلاقات يوسو باي في خط المقدمة.

من ناحيته، يطمح الكويت إلى تحقيق انتصار عريض على ضيفه اليرموك، وتبدو مهمة الفريق الأبيض سهلة لأن الفريق أعد نفسه جيداً للبطولة من خلال المعسكر الأخير في مدينة جدة السعودية والتي حقق فيها انتصارين وديين على الأهلي السعودي 2 – 0 ، وعلى واليدن بطل غامبيا 1 -0 ، كما أن النادي جدد جهازه الفني بالتعاقد مع المدرب التونسي نبيل معلول خلفا لمواطنه فتحي الجبال، فيما تضم صفوف الفريق كتيبة من أبرز اللاعبين المحليين أمثال سامي الصانع وعبدالمحسن التركماني وفيصل زايد فضلا عن المحترفين المغربي المهدي برحمة والأوزبكي ساردور راشيدوف.

في المقابل سيبذل اليرموك الذي يقوده المدرب الوطني أحمد حيدر قصارى جهده على أمل الصمود أمام أصعب فرق البطولة. وكان كاظمة بدأ مشواره في البطولة بالفوز 1 – 0 على الفحيحيل في اللقاء الذي اقيم مساء اول من امس على ستاد الصداقة والسلام.ولم تخرج المباراة بالصورة المطلوبة، إذ جاء المستوى متواضعا في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وتحصل مهاجم كاظمة شبيب الخالدي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65 وسددها بنفسه بنجاح مهديا فريقه أول ثلاث نقاط في البطولة. فيما شهد اللقاء الذي قاده الحكم عبدالله جمالي قبيل النهاية احتجاجات من لاعبي الفحيحيل على القرارات التحكيمية خصوصاً بعد التغاضي عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما اصطدمت الكرة بيد لاعب كاظمة حمد حربي داخل المنطقة.

