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بشائر التحكيم لا توحي بتطوّر

حافظ ضاحي
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الأحد 21 نوفمبر 2021

يعد التحكيم في كل الدوريات من أبرز العوامل التي لها تأثير على المستوى العام للعبة، فخطأ تحكيمي وعدم تقدير من قبل الحكم قد تِضيع جهد فريق وعمله، ولكن الاتحادات في كل مكان تعمل جاهدة على تطوير التحكيم من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات العملية التي تسهم فى رفع مستوى الحكم. ولكن الامر لدينا مختلف تماما فالمؤشرات الأولية تظهر ان التحكيم لن يكون مستواه افضل مما كان عليه في المواسم الماضية وهذا ما بدا في مباراة كاظمة والفحيحيل اول من امس في انطلاقة دوري الدرجة الممتازة. فالاخطاء التي وقع فيها الحكم عبدالله جمالي غير مقبولة خاصة من حكم دولي، إذ لم يحتسب ركلتي جزاء للفحيحيل «واضحتين للعيان»، الأولى عندما أعاق مهاجم كاظمة بندر بورسلي منافسه عبدالله الشامي في منطقة الجزاء وسحبه متعمداً، والثانية عندما اصطدمت تسديدة هنري سيدريك بيد حمد حربي «المنفردة»، ومع ذلك تغاضى عنهما الحكم وكأن شيئاً لم يكن. وطالما ان هذه بشائرها تحكيميا فمعنى ذلك ان الوضع يبقى كما هو عليه مصير الاغلبية سيكون تحت رحمة تقدير وأخطاء التحكيم.


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