الأبيض.. «سوبر الصالات»

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توج الكويت بلقب كأس السوبر لكرة قدم الصالات للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على القادسية الخميس الماضي بنتيجة (4-3).وكانت المباراة التي أقيمت على صالة نادي الكويت متكافئة نسبيا بين الفريقين لينجح لاعبو الأبيض في إنهاء المباراة لمصلحتهم بفضل تنفيذ توجيهات الجهاز الفني. سجل أهداف الكويت كل من عبداللطيف العباسي (هدفان) وعبدالرحمن الوادي والمحترف فرانكلين.وكانت أول نسخة لكأس السوبر انطلقت في موسم (2010/2011) في حين حققت أندية القادسية وكاظمة واليرموك اللقب ثلاث مرات لكل منها فيما حقق الكويت اللقب مرتين.

