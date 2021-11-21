«ميني قول» نظَّمت بطولة الإعلاميين الأولى بنجاح

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نظمت اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير، بطولة «ميني قول للإعلاميين» على صالة اللجنة الأولمبية في منطقة جابر الأحمد تحت رعاية اللجنة الأولمبية نفسها، وبحضور سفير «ميني قول» المعلق الرياضي في قنوات «بي إن سبورت» القطرية، الجزائري حفيظ دراجي، وممثل اللعبة في القارة الأوروبية الإعلامي في «بي إن سبورت» إبراهيم خضرة.

ونال لقب البطولة فريق برنامج «بلنتيات» بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق برنامج «صوت الجماهير» بركلات الترجيح.

وبهذه المناسبة عبر رئيس اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» حسن الخواجة عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في هذه البطولة التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة للمشاركين، مضيفا أن الهدف من تنظيمها هو نشر اللعبة والترويج لها في الساحة الإعلامية، كما أنها فرصة للإعلاميين للالتقاء في جو رياضي وصحي بعد الانتصار على فيروس كورونا.

وأشاد الخواجة برعاية اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح للبطولة، مقدما شكره لعضو اللجنة الشيخ جابر ثامر الجابر على حضوره ودعمه لهذا الحدث الرياضي، كما شكر الخواجة شركة «فو سبورت» والمحامي عبدالله البكر والمدرسة البريطانية في الكويت «BSK» على رعايتهم للبطولة ومساهمتهم في إنجاحها، وكذلك جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية التي واكبت الحدث خاصاً بالذكر قنوات «بي إن سبورت» القطرية.

كما تقدم الخواجة بالشكر إلى جميع اللاعبين الدوليين السابقين ومنتخب الكويت لكرة الصالات الذين شاركوا في البطولة، فيما قال رئيس لجنة «ميني قول» إن حضور الإعلاميين حفيظ دراجي وإبراهيم خضرة زين هذا اليوم الرياضي، مضيفا أن جميع المشاركين والحضور تفاعلوا معهما، فيما حرص عدد من ذوي الإعاقة على الحضور للالتقاء بهما.

وأكد الخواجة أن اللجنة ماضية في عملها بكل جد وعزيمة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي نشر اللعبة بين جيل الشباب وتنظيم بطولات بطابع رسمي لهم، داعياً مؤسسات الدولة والشركات الخاصة إلى دعمها ورعاية أنشطتها حتى تصل هذه اللعبة التي نشأت في الكويت إلى العالم.

