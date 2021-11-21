سقوط جديد للقادسية في «السلة»

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واصل القادسية تقديم مستوياته المتواضعة وسقط امام القرين 83-74 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة التي شهدت فوز الجهراء على برقان بصعوية 79-75.ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط دون أي هزيمة، يأتي بعده الجهراء برصيد 7 نقاط، ثم يتساوى كاظمة والقادسية وبرقان والقرين برصيد 6 نقاط لكل منها لكن مع فارق المواجهات إذ خاض البرتقالي 3 مباريات مقابل 5 للثلاثي. وفي المباراة الاولى التي جمعت القرين والقادسية تبادل الفريقان التقدم طوال الربع الاول حتى انتهى لمصلحة الاصفر 20-19، وواصل الفريقان تبادل التقدم في الربع الثاني حتى انتهى لمصلحة القرين 44-41، واستطاع الاصفر بفضل تألق لاعبيه عبدالعزيز الحميدي وناصر الهجرس في استعادة التقدم مع نهاية الربع الثالث 61-55. وقلب القرين الطاولة على القادسية في الربع الأخير عبر ثلاثيات صقر عبدالرضا وتالق الاميركي ريكي أسفل السلة لينهي القرين المباراة لمصلحته 83-74. وفي المباراة الثانية استطاع الجهراء أن يفرض افضليته في البداية عبر تألق التونسي صالح الماجري لينهي الربع الاول لمصلحته 24-15، ونجح برقان في استعادة توازنه في الربع الثاني من خلال تالق الاميركي مايكل والصربي كيبكوفيتش ليقلص الفارق الى 3 نقاط مع نهاية الربع 38-41، وعاد الجهراء في الربع الثالث لتوسيع الفارق بفضل تألق صانع العابه مساعد العتيبي واللبناني وائل عرقجي حتى انهاه 65-54، وشهد الربع الرابع مزيداً من الاثارة والندية بعد ان قلص برقان الفارق الى ثلاثية واحدة، الا أن تألق صالح الماجري الذي وقف سداً منيعاً امام هجمات برقان، منح الجهراء الفوز 79-75. هذا وتختتم اليوم منافسات القسم الاول بلقاء واحد يجمع الكويت مع كاظمة في الـ 7:30 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

