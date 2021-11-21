فِضِّية للتميمي في «مبارزة العالم للمعاقين»

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نال لاعب منتخب المبارزة للمعاقين سليمان التميمي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات سلاح الفلوريه في بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة بيزا الإيطالية، فيما ذهب المركز الأول لمبارز فرنسي، وجاء المركز الثالث مناصفة بين لاعبين من بولندا وإيطاليا.وتختتم البطولة في إيطاليا مساء اليوم بمنافسات السيدات، حيث ستمثل منتخب الكويت اللاعبتان خلود المطيري، وعايشة مطر، وقد شهدت البطولة مشاركة الكثير من دول العالم المتقدمة في اللعبة، وجاءت المنافسات قوية في مختلف مراحلها. من جهته، أبدى رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية للمبارزة تركي الشمري سعادته بالإنجاز العالمي الذي حققه التميمي في أول مشاركة لمنتخب الكويت بعد جائحة كورونا، وقال: «تمكنا من رفع علم الكويت في بطولة عالمية مشهودة للمعاقين، رغم المنافسة الصعبة في ظل مشاركة العديد من اللاعبين المتميزين، وهذا يدلل على الجودة الفنية العالية التي وصل إليها أبناء الكويت في رياضة المبارزة».وذكر الشمري أن الإنجاز الكبير الذي حققه البطل التميمي دافع لاجتهاد جميع اللاعبين، سواء في التدريبات اليومية، أو البطولات الدولية، مضيفا: «لدينا الكثير من اللاعبين الموهوبين في رياضة المبارزة، من بينهم فهد بستكي، وعبدالله العنزي، وفراج الدوسري، ونتوقع لهم تحقيق الكثير من الإنجازات في المشاركات الدولية المقبلة، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة البارالمبية للمبارزة من اللجنة البارالمبية الكويتية، والهيئة العامة للرياضة.

