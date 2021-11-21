قصور حكومي

الاخيرة

لم يتسلم اي وزير للكهرباء إلا وتحدثت معه حول استمرار انقطاع التيار بمزارع العبدلي والوفرة بسبب زيادة الاحمال الناتجة عن سوء توزيع المزارع تحت مسمى الامن الغذائي والسماح لفرز المزارع القائمة الى ثلاث واربع مزارع وما حصل مع الكهرباء حصل مع وزارة الاشغال لانقطاع المياه المعالجة في فترة الصيف التي تتعدى ستة أشهر ذلك المشروع الذي كلف الدولة مئات الملايين ليتحمل المزارع وحده تكاليف اخطاء حكومته بدلاً من مساعدته وتشجيعه ولم تتجاوب الحكومة لصرخة ابنائها المزارعين بل تتهرب من خلال وزرائها المعنيين من ايجاد الحلول المناسبة لها من عشر سنوات وهي مدة الوزراء الستة الذين تحدثت معهم حول تلك المواضيع «عدا الوزراء الحاليين» بعد توصيلها لسمو الرئيس وبعد ان اصابنا منهم اليأس اتجهنا لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لعلنا بل من المؤكد ان نجد الحل عنده ولو بالمواعيد المستقبلية هذا الشخص الذي احمل له معزة خاصة في قلبي لصفاته الطيبة واخلاقه العالية ولكن للاسف اصابني الاحباط من رده والشرهة عليه كمسؤول كبير. ليس لهذا الموضوع فقط وانما لامور كثيرة بالبلد تسير بلا اهتمام ولا انتظام من بعض وزرائه ومن تحتهم من مسؤولين بكل اسف دون محاسبة حقيقية وعلنية من سموه ما جعل المسؤولين على اختلاف مناصبهم يتمادون بنفس المسيرة البطيئة والاهمال الواضح مثل من سبقهم من وزراء إلا من رحم ربي والشرح في ذلك يطول لنعود لموضوع الشكوى لهذا القطاع المهم الذي تقع مسؤولية حله على سمو الرئيس بعد فشل السادة الوزراء خلال السنوات العشر الماضية.

علما بانني سبق والتقيت بسمو رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك للشكوى نفسها والذي احالها لبعض وزرائه الذين لم يكونوا على قدر المسؤولية لهذه الفئة المهمة التي تصارع الطبيعة طوال العام والمختصر المفيد اذا كنا لا نجد الحل من رؤساء حكومتنا فلمن نتجه؟ وكيف نتفاءل بحل مشاكلنا الداخلية؟ وما اكثرها! كما تراها عين المواطن المجردة في كل منطقة وفي كل شارع وزاوية عدا عيون الوزراء الرمدة.

ولعلم سمو الرئيس ان ابسط ما يمكن متابعته من قياديي الوزارات الصور المرسلة من مجموعة من المواطنين الكويتيين المتطوعين اصحاب حملة «الكويت تحتاجكم» والذي تجاوز عددها مئة الف مواطن حريص غيور محب لوطنه يتابع كل ما هو سلبي بالشارع بجميع مناطق الكويت ويقوم بإرسالها للجهات المسؤولة وهي خدمة تسهل على الحكومة متابعتها لعلاجها الا ان التجاوب لا يرقى للرضا التام وهي خدمة وطنية من شباب وشابات الديرة الذين يتمنون ان يكون وطنهم الاجمل والانظف وهم يشكرون على فعلهم هذا.

متمنيا لهم التوفيق وأكثر الله من امثالهم والشكر موصول لصاحب الفكرة الذي طلب مني عدم ذكر اسمه الا انني سأذكره بالمستقبل ليكون قدوة لباقي المواطنين وتشجيع غيره باعمال وطنية تطوعية تخدم الوطن الغالي مثل الفريق التطوعي برئاسة الشيخة امثال الأحمد.

كونوا مع الكويت

استغرب من القلة القليلة من الاخوة الكويتيين الذين يطالبون بتجنيس الآلاف في الوقت الذي يعاني فيه ابناؤهم واحفادهم الامرين من انتظار دورهم للحصول على السكن وطول صبرهم على موعد الاشعة وباقي العلاجات الطبية الاخرى مع صعوبة ايجاد الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية وتأخير توظيفهم بعد التخرج ناهيك عن زحمة الطرق وزحمة مراجعة المؤسسات الحكومية.

لذلك اخاطب هؤلاء العقلاء: لا تكونوا انتم والحكومة عليهم فمنذ ولادتكم تنعمون بالخير وسرعة تنفيذ طلباتكم من سكن وتوظيف وما تم ذكره من وسائل العيش الكريم دون معاناة وانتظار سنوات طوال لذلك لن تشعروا بما سيشعر به ابناء هذا الجيل والاجيال القادمة من دوخة رأس لو تحققت رغبتكم بالتجنيس لا سمح الله والغريب انكم تستسهلون الطلب كسهولة المطالبة بنقل موظف او طلب اجازة دون تفكير بابنائكم واحفادكم وما سيواجهونه من جهد ومعاناة مع الزيادة الطبيعية للشعب الكويتي وما ستتحمله الكويت من اعباء مالية واجتماعية وصحية وتذكروا دائما بانكم راحلون «بعد عمر طويل» فلا تدعوا الاجيال تتصارع لتعيش بصعوبة عيش بعض الشعوب الاخرى وتدعو عليكم بدل ان تدعوا لكم والرسالة للحكومة التي اشبعناها طلبا وتحذيرا ولم تشبعنا حلا يرضي مستقبل جيلها القادم عندما تكشف لهم ولنا اصحاب الجناسي المزورة.

الغضب

الغضب يقطع الوصل ويشعل نار الفتنة بين الاقارب والاصدقاء ويسبب العديد من الجرائم التي يندم عليها اصحابها فيما بعد.

وهو احد مداخل الشيطان «والعياذ بالله» على بني آدم الذي جعله يفقد السيطرة على عقله ويدفعه الى تنفيس ما بداخله ليصب جام غضبه على من حوله لتنتج عنه امور لا تحمد عقباها.

قال تعالى «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين».

قال عليه الصلاة السلام «ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب».

والكويت تأسف على ما يقوم به ابناؤها من تصرفات لا تخدمهم ولا هي لصالح اسرهم بعد ضياعهم بسبب امور تافهة وهم ابناء وطن الامن والامان ومن اهل الطيبة والحنان ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين والسيارات لا تخلو من حمل السيوف والسكاكين والاسلحة النارية لاستخدامها لاي خلاف قد ينشب بين اثنين دون وعي او ادراك ودون تفكير.

فإلى متى ستظل هذه العقلية التي تولد الحقد والكراهية، فالعقل زينة لذا اتوجه بالنصيحة لابناء وطني حكموا عقولكم وانعموا بسعة صدوركم فالحلم والصبر من الشيم الحميدة، قال تعالى «فمن عفا وأصلح فأجره على الله، انه لا يحب الظالمين».

دبابيس

«لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

? كل ما تقدمنا خطوة للأمام نعود عشر خطوات الى الخلف هل نحن محسودون ام مدمغون ام مغلوبون على أمرنا...؟

الله أعلم

? لماذا بعض القنوات والمحطات والمنصات الخاصة تتعمد اخذ آراء شخصيات غير كويتية لابداء وجهة نظرها في مواضيع الساعة التي تهم المواطن الكويتي وليس غيره؟ سؤال يحتاج الى اجابة صريحة منهم وتحقيق معهم.

? الأمن ثم الأمن ثم الأمن ولا مجال للمساومة ولا المجاملة ولا للهوان مهما بلغ حجم الخيانة، فالكويت امانة في اعناقنا جميعا، اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل شر ومكروه.

? كان الدعم للنخيل المثمر خمسة دنانير وغير المثمر ثلاثة دنانير وانخفض المثمر الى ثلاثة وأُلغي الدعم لغير المثمر حتى وصلت تباشير الحكومة بالدعم الجديد للنخيل المثمر الى دينار ونصف الدينار ومصادرة غير المثمر لعدم ارهاق المزارع بنخيل لا فائدة منه.

? طالما الامر كذلك لماذا لا نضرب عصفورين بحجر باخراج جميع المساجين لتعم الفرحة أسرهم ويرمم «المركزي» ويؤهل لاستقبال الضيوف الجدد.

