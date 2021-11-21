النار من مستصغر الشرر!

الاخيرة

ما أحرق لبنان وسورية وليبيا واليمن والعراق والصومال وفلسطين وغيرها إلا ثقافة القبول بالولاء للخارج وتقديمه على الولاء للأوطان حتى أصبح من المعتاد رفع صور قيادات وأعلام دول أخرى في ساحاتها مما مهد لجعل أراضي أوطانهم ساحات لحروب الوكالة والحروب الأهلية وأصبح شائعاً لدى قيادات قواهم السياسية القول دون خجل: إنهم لن ينهوا عداءهم لبعضهم بعضاً حتى يحل الإشكال بين الدولة «أ» والدولة «ب»، وهو إقرار واعتراف بأنهم وكلاء وأجراء ومرتزقة للقوى الإقليمية والدولية.

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لاحظ الجميع رفع أعلام دول أخرى ضمن احتفالات جرت أخيراً ولو كان الأمر مختصاً برفع علم واحد لجاز الاعتقاد أن الأمر صدفة، ما رُفع هو الكثير من الأعلام مما يعني أن الأمر مرتب ومدبر والواجب استدعاء كل من رفع علماً غير علم الكويت وسؤاله عن مصدره وعن حقيقة ولائه هل هو لهذا البلد أم للبلد الذي رفع علَمه مع العلم بأن العلم نفسه رُفع في دول مثل سورية وليبيا وغزة فلننظر إلى ما آلت إليه الحال فيها فهل هذا ما يراد للكويت مستقبلاً؟!

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الشعار الذي يجب أن يُرفع في الكويت قبل أن يجتاحنا طوفان الدماء كما حدث لدول عربية أخرى هو «Love It Or LEAVE IT» أي حب الكويت وأخلص لها أو... اتركها!

