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لمن يهمه الأمر

السادة اتحاد كرة القدم

النهار
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الأحد 21 نوفمبر 2021

المحترمون تحية طيبة وبعد (الموضوع: خسارة الأزرق 7- صفر) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن تصريح (مو أول مرة نخسر  7 - صفر) ناقص، راجين منكم اضافة «ولا آخر مرة» للتصريح، كما يحدونا الأمل بقيام الاتحاد - بعد انطلاقة بطولات كأس العرب وكأس آسيا وكأس العالم بدون مشاركة المنتخب الكويتي- بشراء جميع «أكياس البَنَكْ» لدى بائعه الموجود يومياً في دوار العديلية وتوزيعه على الجماهير بالمجان عبر إقامة نقاط توزيع في «المولات» لتحلو مشاهدة المباريات القارية والدولية في المنازل. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام مقدمه 7 مواطنين مصفرين


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