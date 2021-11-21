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أول النهار

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خلال اتصال هاتفي تناول المستجدات الدولية

سمو ولي العهد طمأن خادم الحرمين على صحة سمو الأمير


أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة نقل خلاله تحيات أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحياته وطمأنه على صحة أخيه صاحب السمو أمير البلاد، كما جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، متمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص شكره لأخيه سمو ولي العهد على هذه البادرة الأخوية، متمنيا لأخيه صاحب السمو أمير البلاد ولأخيه سمو ولي العهد موفور الصحة ودوام العافية.


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