القيادة السياسية: المغرب حقق إنجازات تنموية في جميع المجالات

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية التي حققها البلد في جميع المجالات، ومتمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ضمنها خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية ومتمنيا له دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

وكما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

