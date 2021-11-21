صباح الشملان: «حوار المنامة» يتناول سياسة أميركا للدفاع عن الخليج

أول النهار

اكد رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح شملان الصباح أهمية مؤتمر «حوار المنامة» في دورته الـ17 الذي تستضيفه البحرين بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية لتبادل وجهات النظر إزاء اهم التحديات التي تواجهها المنطقة.

وقال رئيس الجهاز في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركته في المؤتمر ان جدول أعمال مؤتمر «حوار المنامة» لهذا العام يعكس أهمية العمل الذي قامت به مملكة البحرين لمناقشة اهم القضايا بين المسؤولين المختصين في المجالات الأمنية والدفاعية والسياسية والشرق أوسطية في عدة محاور يشملها المؤتمر.

وأوضح ان من أبرز المحاور التي يتناولها المؤتمر هي السياسة الأميركية للدفاع عن الخليج وعلاقة الخليج في دول اسيا وانهاء الصراعات في المنطقة وانتشار أسلحة الدمار الشامل بالإضافة إلى اهم القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس الجهاز الشيخ صباح شملان الصباح عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على استضافة المؤتمر الذي اثبت نجاحه على مدى 17 عاما من خلال طرح قضايا في غاية الأهمية تتعلق في الأمن الإقليمي والدولي.ويشارك في مؤتمر «حوار المنامة» الذي انطلقت فعالياته أول من أمس الجمعة عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

