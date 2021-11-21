الكويت.. عين على «موجة رابعة»

الأولى

تراقب السلطات الصحية الاوضاع الوبائية في الدول الاوروبية التي لجأ بعضها للاغلاق أو التشدد في تطبيق الاجراءات الصحية.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة انه في الوقت الذي ينعم فيه الناس باستقرار الوضع الوبائي في البلاد فإن السلطات الصحية لم تغفل عن الحذر من دخول موجة رابعة من جائحة كورونا خاصة ان منظمة الصحة العالمية حذرت أخيراً من تفشيها.

وأكد ان تسريع وتيرة التطعيم كان له اكبر الأثر في تجنب البلاد ارتفاع المؤشرات الوبائية، ما سمح بعودة الحياة إلى طبيعتها. واوضح المصدر انه حتى لو حدثت موجة رابعة فإنها ستكون اقل وطأة بعد ارتفاع وتيرة التطعيم إلى نسب عالية، لافتا الى ان السلطات الصحية مازالت ملتزمة بتطبيق نظام أ - ب في دوام الطلبة بالمدارس وأنها لا تفكر في عودة الدراسة لطبيعتها في الوقت الحالي ولربما قد يستمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام الدراسي لمزيد من الحذر والتحوط.

من جانب آخر قالت استشاري الأطفال بمستشفى جابر د. دانة الحقان، ان الوضع الوبائي في البلاد مستقر، مشيرة إلى انه للمحافظة على هذا الاستقرار فان على كل شخص في عمر الـ 40 فأكثر ان يأخذ الجرعة الثالثة بعد 6 اشهر من الجرعة الثانية بدون تسجيل، كما ان على كل شخص بلغ 12 سنة فأكثر التسجيل للحصول على التطعيم.

وتمنت الحقان من لجنة التطعيم البدء بتطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 11 سنة حتى لا نعود للاغلاق من جديد.

من جهة اخرى حذرت وزارة الصحة من ترويج منتجات عشبية ومكملات غذائية غير معتمدة لديها. ودعت في بيان لها إلى عدم الاعتداد بحسابات تروج عن طريق الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات عشبية ومكملات غذائية على انها علاج نهائي لبعض الأمراض المزمنة، مبينة ان اصحاب هذه المواقع يدعون المرضى إلى التوقف عن استخدام الأدوية الطبية الموصوفة لهم. وأوضحت ان هذه الادعاءات غير صحيحة وغير مثبتة علميا، داعية إلى عدم التوقف عن استخدام اي دواء الا بعد استشارة الطبيب المعالج.

وأكدت الوزارة انها تراقب عمليات تسويق المنتجات الطبية وفي حال ثبت التسويق لمنتجات غير مسجلة وغير معتمدة لديها أو تقديم ادعاءات طبية مضللة أو غير صحيحة ستحول تلك الحسابات إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.