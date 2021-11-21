كيان واحد.. لـ«شركات النفط»

الأولى

كشفت مصادر رفيعة المستوى في القطاع النفطي لـالنهار عن بدء خطوات فعلية لتنفيذ الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة القطاع النفطي ودمج شركاته تحت مظلة كيان موحد بإدارة واحدة، وذلك بعقد عدد من الاجتماعات للجان المتخصصة لمتابعة الإجراءات الفعلية للدمج.

واعتبرت المصادر عملية دمج شركات القطاع النفطي الأضخم في تاريخ الكويت، حيث سيتم اختزال عدد الشركات من 8 إلى 4، مع التشديد على أن العملية دمج وليست تخصيصاً، وتستهدف إعادة هيكلة شاملة، للقطاع النفطي الذي يعد الكيان الأكبر في الكويت بأصول تتجاوز 45 مليار دينار وعدد موظفين يتجاوز الـ 20 ألفا.

وأوضحت ان الهدف من الاجتماعات المزمع عقدها خلال الفترة القادمة، هو تسليط الضوء على اهداف المشروع ودعم التوجهات الإستراتيجية لاعادة الهيكلة وإبراز المميزات التي تعود على القطاع النفطي من عملية الدمج، لا سيما فيما يتعلق بمركز وسمعة الكويت النفطية خليجيا والدور التشغيلي للشركات وتنفيذ المشاريع العملاقة ما يسهم في زيادة الإنتاج .

وبينت ان تلك العملية تستهدف أيضاً ترشيد النفقات وحسن استغلال الموارد، مع ضعف السيولة العامة اللازمة لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية.