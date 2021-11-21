نصف مليار دينار ديون «الكهرباء»

الأولى

كشفت تقارير حكومية رسمية، عن عدم تحصيل مبالغ مستحقة لوزارة الكهرباء تصل إلى نصف مليار دينار متراكمة على المنتفعين بخدمات الوزارة، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء القاضية بضرورة تحصيل المستحقات غير المحصلة من المستفيدين.

ولفتت التقارير الى أن بعض تلك المبالغ عبارة عن مديونيات متراكمة، كما أظهرت الأرقام ظهور أرصدة مقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة في حسابات وزارة الكهرباء بلغت جملتها 306.58 ملايين دينار يرجع تاريخ استحقاق بعضها إلى عام 1988.

وطالبت الجهات الرقابية وزارة الكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أو تسوية تلك المبالغ وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها، تجنباً لتعرض تلك الأموال للسقوط بالتقادم وحفاظاً على حقوق الوزارة لدى الغير.

وتوقعت التقارير حدوث نقص محتمل في امدادات الطاقة الكهربائية في 2022 و2023، قد يصل إلى 1000 ميغاوات، بسبب تأجيل الوزارة معظم مشاريع الخطة التنفيذية لتلبية الطلب على الكهرباء والماء ما يترتب عليه نقص محتمل في إمدادات الطاقة.