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فيصل المسلم يشكر سمو الأمير ويعلن عودته إلى البلاد


فيما تجري حالياً اتصالات بين عدد من نواب كتلة الـ 31 المفككة والنواب السابقين العائدين من تركيا لايجاد طريق وسط يجتمع فيه الطرفان لوضع خارطة سياسية جديدة توحد فيه جميع الجهود لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الطرفان، أعلن النائب السابق فيصل المسلم عن عودته الى الكويت الاسبوع القادم.
وقال في تغريدة له أمس: «كل التقدير لشعب الكويت ولمن سعى ودعا، وشكرا سمو الأمير لإيقاف العقوبة، ويبقى حقنا في رفع الظلم وتصحيح الخطيئة التي وقعت علينا ومنع تكرارها أكبر، وواجبنا في مواجهة الفساد ورموزه قائم ولن نتخلى عنه أبدا، وموعدنا الأسبوع القادم وللحديث تفاصيله».


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