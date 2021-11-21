وفد «أبحاث البترول» شارك في «إكسبو 2020 دبي»

وطن النهار

قام وفد مركز ابحاث البترول ممثلا في مدير العمليات بالانابة د. عبدالعظيم معرفي، ود. صلاح العنزي مدير برنامج تطوير المنتجات البوليمرية وتحسينها، وم. ابتسام فولاد مدير برنامج انتاج النفط المعزز، ود. عبدالرحمن يوسف باحث علمي مشارك بالمركز بتمثيل معهد الكويت للأبحاث العلمية في «اكسبو 2002 دبي» حيث شاركوا بملتقى الاعلام البترولي الرابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. كما قام د. عبدالعظيم معرفي بالانابة عن د. وليد البزاز باحث علمي مشارك بتقديم محاضرة بعنوان «خطط التنمية النفطية في الخليج بين الهدف والواقع».

