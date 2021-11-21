محافظ العاصمة: لا تهاون مع المتجاوزين مهما كانت التحديات

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ضرورة حماية نقعة الشملان من الانتهاكات والتجاوزات الأمنية والبيئية والصحية التي تتعرض لها مشيرا الى أننا لن نتهاون مع المتجاوزين وعازمين على اجتثاث المخالفين والمعتدين مهما كانت التحديات. جاء كلام الخالد بعد الحملة المشتركة التي شنتها عدد من الجهات الحكومية بحضوره وحضور مدير عام مباحث شؤون الإقامة العميد وليد الطراروة، ومساعد مدير إدارة أمن محافظة العاصمة العميد عبدالله الرجيب، وومدير التشكيلات في الإدارة العامة لخفر السواحل العقيد يوسف النصر الله، ومدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي، ومدير إدارة النقع البحرية في مؤسسة الموانئ الكويتية أنور الماضي، وممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وممثلين عن قوة الإطفاء العام، وعدد من مسؤولي المحافظة. وقال الخالد «إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حماية الممتلكات العامة، مشيرا الى العمل على وقف التجاوزات والتعديات المتراكمة.

وأوضح أن نقعة الشملان تشكل أحد المواقع الحيوية والمهمة في السواحل الكويتية نظرا الى قربها من المراكز المهمة في العاصمة داعيا الجهات المختصة الى العمل على تكثيف الحملات التفتيشية على نقعة الشملان والواجهات البحرية الأخرى بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مع وجود دورية ثابتة للرقابة الدائمة.

وأضاف قائلا لقد شكلنا لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة التنسيقية التي تعقدها المحافظة دوريا وذلك لبحث المشاكل التي تتعرض لها النقعة والالية المناسبة لوضع الحلول العاجلة والبعيدة المدى سيما وأنها تقع في أحد الواجهات البحرية المهمة. وفي نهاية الحملة أعرب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره الى مدير عام مباحث شؤون الإقامة العميد وليد الطراروة، ومساعد مدير إدارة أمن محافظة العاصمة العميد عبدالله الرجيب، ومدير التشكيلات في الإدارة العامة لخفر السواحل العقيد يوسف النصر الله، ومدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي، ومدير إدارة النقع البحرية في مؤسسة الموانئ الكويتية أنور الماضي، وممثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وممثلين عن قوة الإطفاء العام- على الجهود التي بذلوها والتوصل الى اهدافنا المرجوة.

