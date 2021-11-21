اختتام برنامج «سلامة المياه» بمشاركة 40 خبيراً

وطن النهار

اختتم البرنامج التدريبي الدولي حول «خطة سلامة المياه» في الكويت الذي نظمته جمعية المياه الكويتية بمشاركة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والوزارات والمؤسسات الفاعلة في هذا البرنامج التدريبي ومشاركة الدول الخليجية والعربية.

وبين رئيس جمعية المياه د. المزيني أن البرنامج التدريبي تم بمشاركة أكثر من 40 متخصصا من الكويت والدول العربية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتنظيم وتنفيذ جمعية المياه الكويتية ومنظمة جرين وييف للبيئة والاستدامة الدولية، مؤكدا ان «هدف البرنامج تزويد العاملين في قطاع المياه بمعلومات عن خطة وسلامة المياه مما يعزز من قدراتهم وكفاءاتهم الإدارية والفنية والعلمية ليكونوا قادرين على تبني وتطبيق نهج وتطبيق إجراءات التحكم من اجل السيطرة على المخاطر وكيفية استخدام نظم المراقبة لتحكم داخل نظام المياه لتصحيح الإجراءات في الوقت المناسب لضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب باستمرار».

وأوضح د. المزيني أن «الجمعية لها دور بارز وأساسي بالاهتمام بقضايا المياه وخطة سلامة المياه والتوعية وهذه الرؤية لكون المياه عنصراً أساسياً للحياة، ولها دور في بناء القدرات الوطنية والإدارية في مجال كفاءة المياه وسلامتها وجودتها»، وقال «انطلاقا من إعلان منظمة الصحة العالمية المرتبة الأولى عربيا لدولة الكويت في درجة أمان وجودة مياه الشرب، يبذل المهندسون والفنيون في قطاع مياه الشرب جهودا حثيثة للحفاظ على جودة ونقاوة المياه من خلال الفحوصات الدقيقة المستمرة لضمان سلامة موارد المياه عبر منهجية واستراتيجية لتقييم المخاطر التي من الممكن تتعرض لها عملية إنتاج المياه من المصدر وصولا للمستهلك»، مضيفا أن «هذه المنهجية هي التي تسمى خطة سلامة المياه واعتبارها كسياسة لإدارة المخاطر التي قد تؤثر على طريقة عمل المنشآت المائية في توفير مياه آمنة ومستمرة لذا فإن خطة سلامة المياه خطة عملية وديناميكية وليست مجرد إجراءات تشغيلية فقط، والكويت قطعت شوطا كبيرا في تحقيق خطة سلامة المياه».

وأشار إلى أن «خطة سلامة المياه تتطلب وجود فريق عمل مؤهل متفرغ لهذه المهمة ويتمتع بالخبرة والدراية لفهم عملية استخلاص المياه ومعالجتها وتوزيعها والأخطار التي قد تؤثر في سلامة نظام الإمداد ابتداء من المصدر إلى نقطة التوزيع والاستهلاك متوافقة مع المعايير الصحية والدولية»، مشيدا «بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل وزارة الكهرباء والماء في توفير مياه آمنة للمواطنين وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بهذا المورد والحد من تدهوره والمراقبة الدائمة لجودتها بهدف إيصال مياه نقية ذات جودة عالية للمستهلك وحكومة الكويت تثمن جهود المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية المستمر لدعم مثل هذه المشاريع الحيوية كخطة سلامة المياه والتي تتمثل في خطة التحسين والتطوير لأنظمة إمدادات المياه المستهلكة».

