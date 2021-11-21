أجواء حماسية وإجراءات احترازية في ماراثون «الخليج» السنوي

وطن النهار

وسط أجواء حماسية نظم بنك الخليج امس السبت النسخة السابعة من ماراثونه السنوي «642» بمشاركة أكثر من سبعة آلاف مشارك ومشاركة في مبادرة تستهدف تعزيز الصحة العقلية والبدنية والتي تأتي من منطلق حرص البنك على الاستدامة المجتمعية.

وانطلق مسار الماراثون الذي اقتصرت المشاركة فيه هذا العام على الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» كإجراء احترازي من نقطة التجمع عند جسر «سوق شرق» في العاصمة الكويت مرورا بعدد من معالم البلاد الشهيرة وصولا إلى سوق المباركية التراثي.

واشتمل الماراثون الذي أطلق عليه تسمية «642» في إشارة إلى عدد عضلات جسم الإنسان على فئات أربع هي «العائلي» والمخصصة للمشي مسافة خمسة كيلومترات و«سباق الجري» لمسافة عشرة كيلومترات إلى جانب سباقي «نصف ماراثون» لمسافة تبلغ 21 كيلومترا و«الماراثون الكامل» لمسافة 42 كيلومترا.

