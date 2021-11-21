الرفاعي: الكويت تعاملت بكفاءة للحد من انتشار «كورونا»

وطن النهار

قالت وزارة الصحة إن الكويت استطاعت التعامل بكفاءة عالية مع جائحة كورونا «كوفيد- 19» عبر اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحد من انتشار الفيروس وتداعياته وتعزيز قدرات النظم الصحية للرصد والتأهب ومواجهة الأوبئة بالاستفادة من الخبرات المكتسبة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. فواز الرفاعي خلال افتتاح (المؤتمر الدولي التاسع للطب المركز على الفرد) نيابة عن راعي المؤتمر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح.

وقال الرفاعي إن المنظومة الصحية في الكويت أبلت بلاء حسنا خلال جائحة (كورونا) والتحديات الصحية الأخرى، مشيرا إلى أن التظاهرات العلمية التي تشهدها البلاد في مجال الرعاية الصحية ستعود بالفائدة على الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأضاف أن الكويت ممثلة في وزارة الصحة حرصت على مدى العقود الماضية على الاهتمام بمختلف جوانب المنظومة الصحية واتباع أحدث الطرق والأساليب العلاجية العالمية وتقديم رعاية شاملة لجميع أفراد المجتمع. وأشار الرفاعي إلى حرص وزارة الصحة من خلال برامجها على ضمان توفير الرعاية الشاملة المتكاملة للجميع وتعمل على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق البلاد.

ندوات علمية

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد العنزي أن المؤتمر الذي يشهد مشاركة نخبة محلية وعالمية يتناول الكثير من المواضيع العلمية والمفاهيم الطبية الحديثة.

وأشار العنزي إلى حرص الجمعية الطبية على القيام بدورها العلمي والعملي لدعم الرعاية الصحية في الكويت من خلال المؤتمرات والندوات العلمية التي كان لها بالغ الأثر في مشاركة المنظومة الصحية في رسم وتفعيل الخطط الصحية ودعم منتسبيها من الأطباء في المجالات كافة.

ولفت إلى أن المؤتمر يدمج العلم والبحث العلمي مع مفهوم الإنسانية في ممارسة الطب والرعاية الصحية والذي يتجه مباشرة لتعزيز الصحة على الحالة الجسدية والعقلية والنفسية والمجتمعية والروحانية مع محاربة الأمراض. يقام المؤتمر المستمر على مدى يومين بتنظيم من الجمعية الطبية الكويتية والجامعة الدولية للطب المركز على الفرد وبدعم من الجمعية الطبية العالمية.

