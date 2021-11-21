«الصحة» تحذر من تناول المنتجات العشبية غير المعتمدة

وطن النهار

حذرت وزارة الصحة من ترويج منتجات عشبية ومكملات غذائية غير معتمدة لديها.

ودعت الوزارة في بيان لها الى عدم الاعتداد بحسابات تروج عن طريق الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات عشبية ومكملات غذائية على أنها علاج نهائي لبعض الأمراض المزمنة، مبينة أن أصحاب هذه المواقع يدعون المرضى الى التوقف عن استخدام الأدوية الطبية الموصوفة لهم.

وأوضحت أن هذه الإدعاءات غير صحيحة وغير مثبتة علميا داعية إلى عدم التوقف عن استخدام أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

وأكدت الوزارة انها تراقب عمليات تسويق المنتجات الطبية وفي حال ثبت التسويق لمنتجات غير مسجلة وغير معتمدة لديها أو تقديم إدعاءات طبية مضللة أو غير صحيحة ستحول تلك الحسابات الى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

