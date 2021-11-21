«الخدمة المدنية» يطلق اليوم دورة تدريبية للمعينين الجدد

وطن النهار

تنطلق الدورة التدريبية الأولى لديوان الخدمة المدنية للمرشحين الجدد وموظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات، تحت عنوان «تهيئة المعينين الجدد».

تستمر الدورة حتى 25 الحالي، فيما ستكون الدورة الثانية 5 إلى 9 ديسمبر، وستكون انطلاقة الدورة الثالثة من 9 إلى 23 ديسمبر.

واكد الديوان أن الهدف العام من الدورة تهيئة المعينين الجدد في القطاع الحكومي إداريا وسلوكيا ومعاونتهم على تقبل الوضع الوظيفي والتعايش مع الزملاء والإلمام بقوانين العمل المختلفة وتعزيز مستوى الرضا الوظيفي، ما ينعكس بشكل إيجابي لولاء المنظمة ومعرفة حقوق وواجبات الموظف في بيئة العمل لتوسيع مداركهم حول واقع بيئة العمل وأشار إلى أن الدورة ستكون حول التعرف على حقوق وواجبات الموظف العام والهيكل المؤسسي للجهة ومستجدات قانون الخدمة المدنية، والقدرة على التعايش المهني ومعرفة فنون التواصل في بيئة العمل لتحقيق التميز، استخدام الأسلوب الأمثل لضغوط العمل ومواجهتها لاستثمار الوقت في انجاز المهام.

ولفت إلى أنه من المحاور التي سيتم طرحها كيفية إلى استخدام خدمات النظام المتكامل التي يقدمها الديوان ووزارات الدولة المختلفة، ومعرفة أهمية مدونة السلوك الوظيفي وأثرها على أداء الموظفين لتنمية قدرتهم وتقبلهم للمسؤولية.

يذكر ان ديوان الخدمة المدنية وضع ضوابط لتدريب الموظفين في الدورات المحلية والخارجية، تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على المال العام من الهدر، وتحقيق هدف التطوير الإداري للموظفين وفقا لاحتياج الجهات المختلفة.

