«الغذاء» حددت «الضبطية القضائية»

وطن النهار

صدر قرار إداري من رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة. وبموجب القرار حددت المادة الأولى شروط المتقدمين لحمل صفة الضبطية القضائية والمسميات الوظيفية التي يستحق شاغلوها صفة الضبطية بإسناد الوظائف الإشرافية التي تتبعها وحدات إدارية قائمة على التفتيش وتحرير المخالفات، وذلك لإشرافهم ومشاركتهم في الكشف الميداني في حدود سلطة واختصاص الوظيفة الإشرافية (مدير- مراقب- رئيس قسم). وأتاح القرار لرئيس مجلس الإدارة منح صفة الضبطية القضائية لمن يراه مناسبا، وذلك استنادا للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، كما يحق له سحب الصفة في كل الأحوال وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.