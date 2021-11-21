رومانوسكي تشكر الكويت: الشركاء الأقوياء.. سند

وطن النهار

وجهت السفيرة الأميركية الينا رومانوسكي شكرا خاصا للكويت «لردها السريع بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وإدانتها واستنكارها لاعتداء ميليشيا الحوثي على مقر سفارتنا وموظفينا في صنعاء»، مضيفة «الشركاء الأقوياء يساندون بعضهم البعض».

‏وكانت الكويت اعربت عن ادانتها واستنكارها اقتحام ميليشيا الحوثي مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء واحتجازها عددا من الموظفين المحليين العاملين في السفارة.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا العمل المجرم دوليا يأتي انتهاكا صارخا للاعراف الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيننا للعلاقات القنصلية لعام 1968 التي تحرم ‏اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وتمنح البعثات الدبلوماسية ومبانيها الحصانة من البحث أو الطلب أو الحجز أو التنفيذ أو غيرها.

وأكدت تضامن الكويت الكامل مع الولايات المتحدة الاميركية ودعوتها ميليشيا الحوثي إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بالانسحاب الفوري من مقر السفارة وإطلاق سراح الموظفين المحليين المحتجزين.

من جانب آخر، نظمت السفارة الأميركية فعالية بالتعاون مع «استوديو يدوي» في متحف بيت العثمان للاحتفال بأسبوع التعليم الدولي ولتعزيز التعليم الدولي وبرامج التبادل بين الولايات المتحدة والكويت. وتزامنت هذه الفعالية مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وهو احتفال سنوي يستمر لمدة اسبوع ويتضمن بعض الفعاليات التي لها علاقة بالابتكار والريادة.

وألقت السفيرة الأميركية الينا ل. رومانوسكي الكلمة الافتتاحية في الحفل الذي شارك فيه ما يقرب من 50 كويتياً خريجاً من الجامعات الأميركية في مجالات الفن والريادة وغيرها.

وقالت: «بصفتي خريجة دراسات عليا في مجالي التاريخ والعلاقات الدولية، اعلم جيداً ان للتعليم وبرامج التبادل دوراً محورياً في تنمية العلاقات الدولية كونهما يساعدان في تعزيز التفاهم الثقافي. وفي نهاية المطاف، فان العلاقات الوطيدة بين الأشخاص هي التي تسهم في تعزيز الروابط بين بلدينا. وتابعت خلال فترة عملي كسفيرة للولايات المتحدة في الكويت، التقيت بالعديد من الرجال والنساء من جميع الأعمار الذين تخرجوا من الكليات والجامعات الأميركية. ولدى الكويت تاريخ طويل في ارسال الطلاب الى الولايات المتحدة للدراسة، وكان الكويتيون يدرسون في اميركا طوال العقود السبعة الماضية». وسلطت السفيرة رومانوسكي الضوء على احدث نتائج للتقرير الصادر عن المعهد الدولي للتعليم للعام الدراسي 2020-2021، حيث يعتبر هذا المعهد منظمة عالمية غير ربحية مختصة بتنفيذ البرامج التعليمية الدولية ونشر البحوثات ذات الصلة.

وقالت: «صدر للتو احدث تقرير من المعهد الدولي للتعليم للعام الدراسي 2020-2021، وعلى الرغم من انخفاض عدد الطلاب الدوليين الدارسين في اميركا منذ بداية الجائحة، بما فيهم الطلاب الكويتيين، الا انه استضافت اميركا حوالي 7000 طالب خلال العام الدراسي الماضي.

