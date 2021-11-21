الهولي: مكانة المعلمين محفوظة ورسالتهم سامية

وطن النهار

أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي بأن الجمعية هي حصن المعلمين والمعلمات ولسان حالهم، والخط الأول في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وفي تعزيز مكتسباتهم، وتسعى دائماً لرفع مكانتهم ومعالجة قضاياهم وهمومهم، والتصدي للتحديات التي تواجههم، من اجل تهيئة المناخ المناسب لهم والمستقر لأداء رسالتهم السامية على الوجه المنشود. وقال الهولي ان ما جاء من طرح في ملتقى مديري ومديرات المدارس الذي اقامته الجمعية بمشاركة عدد من مديري ومديرات المدارس في مختلف المراحل التعليمية جاء في اطار سعيها للتواصل المباشر مع اهل الميدان ونقل القضايا والهموم والتحديات التي يواجهونها بشكل مباشر الى المسؤولين للعمل على حلها، وان ما تم طرحه على لسان بعض المديرين انما يمثل جزءا من واقعنا التربوي، ومن وجود رغبة جادة ومخلصة للنهوض والارتقاء بهذا الواقع ومعالجة السلبيات.

وأكد انه لا يمكن التقليل من مكانة اهل الميدان من معلمين ومعلمات، مبينا ان الحالات التي تمت الاشارة اليها في الملتقى هي حالات فردية لا تشكل قاعدة عامة، ولكن لا بد من ان ننظر اليها بواقعية وموضوعية لايجاد خطط لمعالجتها عن طريق التواجيه الفنية والدورات التدريبية كون تأثيرها سيبقى كبيرا على المستوى التحصيلي لأبنائنا الطلبة.

وأضاف ان كل ما تمت الاشارة اليه سيتم صياغته ضمن توصيات الملتقى وبشكل مدروس ومتكامل، ومن ثم رفع هذه التوصيات الى الوزارة للنظر فيها، فيما سيتم عرضها بالكامل على اهل الميدان.

