«التطبيقي» تنظم معرضاً افتراضياً حول التوظيف

وطن النهار

أكد نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة، والتخطيط والتنمية بالإنابة بهيئة التطبيقي د. جاسم الأستاد أن الهيئة تفتخر كونها من أوائل المؤسسات التعليمية في الكويت التي بادرت بتطبيق وتفعيل وتطوير نظام التعليم الالكتروني خلال أزمة جائحة «كوفيد - 19».

وقال تنطلق اليوم الأحد فعاليات أول معرض وظيفي دراسي افتراضي تحت شعار «أنت قدها» وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأفاد بأن المعرض يهدف إلى ترسيخ سياسة الدولة ورؤيتها التنموية المستقبلية في توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص، كما يتيح الفرصة للجهات المشاركة والمعنية بسوق العمل للتعرف على تخصصات الهيئة المطروحة للعمالة الوسطى من جهة، كما أنه من جهة أخرى يُمكن الطلاب والخريجين الجدد من التعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة ومقابلة أصحاب الأعمال بشكل مباشر والتسويق لأنفسهم كمرشحين مؤهلين للعمل لدى هذه الجهات، موضحا بأن المعرض يهدف كذلك إلى تزويد الزوار بجميع المعلومات التي توضح لهم المهارات المطلوبة واللازمة التي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل ومواجهة تحدياته وصعوباته بكفاءة وثقة واقتدار، كما يستطيع الزوار الراغبين في استكمال دراستهم التواصل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية المشاركة في المعرض والتعرف على ما تقدمه لهم من تخصصات تتناسب مع ميولهم ورغباتهم.

