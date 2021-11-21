«التربية»: أرقام جلوس الثاني عشر نهاية ديسمبر

وطن النهار

اعتمدت وزارة التربية مواعيد وآلية عمل الكنترول لامتحانات الثانوية العامة نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2021 /2022 حيث بدأ الكنترول بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني اعماله يوم 14 الحالي على ان يكون تاريخ نهاية النقل بين المدارس والمناطق التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية الأحد 28 نوفمبر الحالي واغلاق النقل واعادة القيد في سجل الطالب.

وفي الثاني من ديسمبر المقبل تقوم ادارة المدرسة بسحب كشوف قوائم المتعلمين المتقدمين لامتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى من نظام سجل الطالب ومراجعتها وارسالها الى الكنترول بعد اعتمادها على ان يكون آخر موعد لاستلام حالات النقل والترك والشطب واعادة القيد من المدارس مع ارفاق المستندات لاجراء التعديلات المطلوبة قبل اصدار ارقام الجلوس يوم الاثنين 13 ديسمبر المقبل وآخر موعد لاستلام قوائم المتعلمين المتقدمين لامتحانات الفترة الدراسية الاولى يوم الخميس 16 الشهر القادم. واوضح وكيل التعليم العام بالانابة صلاح دبشة، في جدول المواعيد انه من يوم الاحد 19 ديسمبر حتى الخميس 23 منه اجراء امتحانات خارج الجدول ورصد الدرجات ومن ثم سحب كشوف الدرجات ( الاعمال - مواد خارج الجدول). وقال سيتم اصدار ارقام الجلوس لمتعلمي الصف الثاني عشر الثانوي يوم الخميس 26 الشهر المقبل ويوم الاربعاء 29 من الشهر نفسه يقوم الكنترول برفع ارقام الجلوس على موقع الوزارة الخاص به. ويقوم الكنترول بنهاية يوم الخميس 30 ديسمبر برفع كروت اللجان وكشوف المناداة على موقع الوزارة الخاص به ويتم اقفال سجل الطالب على درجات الصف الثاني عشر بنهاية هذا اليوم. اما يوم الاثنين 3 يناير 2022 فسيقوم الكنترول برفع كشوف نواقص درجات الأعمال ومواد خارج الجدول على موقع الوزارة لمراجعتها من قبل المدارس.

وذكر ان اخر موعد لاستقبال التعديلات على درجات الأعمال وتسليم كشوف بنواقص الدرجات وادخالها في الكنترول سيكون يوم الخميس 6 من نفس الشهر، مؤكدا ان على ادارات المدارس ادخال الدرجات والأعمال اليومية والاختبارات العملية والنظرية بدقة متناهية والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ الموضح بالآلية لتلافي حالات التعديل بعد نقل البيانات للكنترول والتأكد من ادخال البيانات الأساسية للطلبة من مكان الميلاد وتاريخ الميلاد والجنسية والاسم باللغة الانكليزية وأرقام الهواتف.

