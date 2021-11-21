العنزي: الكويت تدعم المعاقين وتوفر لهم حقوقهم المدنية

وطن النهار

استعرضت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الجهود التي تقدمها الكويت في دعم المعاقين من اجل توفير حياة كريمة لهم وحصولهم على جميع الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الاخرين دون تمييز وذلك خلال مشاركتها.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي القتها مراقبة المكتب الفني بإدارة التخطيط والبحوث في الهيئة زينب العنزي في جناح الكويت على هامش فعاليات اسبوع التسامح والشمولية بمعرض «اكسبو 2020 دبي».

وقالت ان الكويت تعتبر من الدول الرائدة والسباقة في تكريس التسامح والشمولية والتعايش بشكل عام وذوي الاعاقة بشكل خاص عبر توفير جميع انواع الخدمات ودعمهم ماديا ومعنويا من اجل دمجهم في المجتمع.

واضافت ان الكويت حرصت على شمول ذوي الاعاقة في خطط التنمية والاستدامة وضرورة تسليط الضوء على انخراطهم في المجتمع وتقبل اعاقتهم بغض النظر عن نوع تلك الاعاقة او شدتها. واوضحت ان الهيئة عملت على توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الاعاقة بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي من حيث البعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الكويت الى جانب تأهيلهم وتوظيفهم في الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي. وأشارت الى دور الهيئة في توفير الرعاية السكنية للشخص المعاق وذويه بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة اضافة الى منح ذوي الاعاقة «هوية اعاقة» تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في القانون.

