تحركات لتحويل مؤسسة البترول كياناً موحداً

مال وأعمال

كشفت مصادر رفيعة المستوى في القطاع النفطي لـ «النهار»، عن بدء خطوات فعلية لتنفيذ الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة القطاع النفطي ودمج الشركات وذلك بعقد عدد من الاجتماعات للجان متخصصة في قطاعات الاعلام والعلاقات العامة في مؤسسة البترول، وشركاتها التابعة لمتابعة الإجراءات الفعلية لدمج الشركات والقطاعات في القطاع النفطي.

وأوضحت المصادر ان الهدف من الاجتماعات المزمع عقدها خلال الفترة القادمة هو تسليط الضوء على اهداف المشروع ودعم التوجهات الإستراتيجية لاعادة الهيكلة والمميزات التي تعود على القطاع النفطي من عملية الدمج، لا سيما فيما يتعلق بمركز وسمعة الكويت النفطي خليجيا والدور التشغيلي للشركات وتنفيذ المشاريع العملاقة ما يساهم في زيادة الإنتاج.

وأضافت، ان اجتماعات اللجان سوف تنفذ التوصيات الخاصة فيما ورد بكتاب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم والذي صدر منذ فترة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بإعادة الهيكلة في المؤسسة وشركاتها التابعة،مؤكدة ان من أبرز تلك الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن ضم قطاعي الاعلام والعلاقات العامة في شركتين تابعتين لمؤسسة البترول.

ولفتت الى ان الاجتماعات وتسليط الضوء على عملية إعادة الهيكلة للقطاع النفطي، تأتي تزامنا مع إجراءات الدولة لوقف الهدر وتقليص المصروفات في كل مؤسسات الدولة الامر الذي يتواكب مع التوجهات العالمية في توحيد القطاعات المتشابهة تحت مظلة واحدة تقليلا للهدر وترشيداً للنفقات.

وأكدت المصادر ان قطار الدمج واعادة هيكلة القطاع النفطي يسير على خطى التنفيذ الفعلي خلال المرحلة الراهنة، خصوصا عقب شح السيولة التي تواجه القطاع النفطي لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية العملاقة وإلغاء بعض المشاريع، بالإضافة الى معارضة بعض الجهات لاقتراض المؤسسة من الخارج او الداخل.

وذكرت المصادر ان خيارات الهيكلة للقطاع النفطي ودمج الشركات تأتي تحت تصور بخفض عدد الشركات التابعة للمؤسسة إلى النصف من 8 إلى 4 شركات فقط، إضافة الى تحويل مؤسسة البترول وقطاعاتها الى شركة تجارية بمجلس إدارة واحد يشمل قطاعات الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والإنتاج والتكرير الخارجي والتسويق العالمي والناقلات.

الجدير بالذكر ان دراسة دمج وإعادة هيكلة القطاع النفطي بدأت بتكليف مستشار عالمي وتم تشكيل فريق عمل لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة، لتحديد جدوى ومخاطر الهيكلة الجديدة،خصوصا مع القطاع النفطي الذي يعد الكيان الأكبر في الكويت بأصول تتجاوز 45 مليار دينار وعدد موظفين يتجاوز 20 ألف موظف.

