تسكين الشواغر.. عقب التشكيل الحكومي

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار»، عن أن جهات وهيئات حكومية عاودت استكمال دراساتها الخاصة بتسكين الشواغر القيادية لديها وذلك بعد العودة التدريجية للحياة الطبيعية بشكل كامل، لافتة الى أن مكاتب استشارية تستعين بها تلك الجهات للانتهاء من تلك الدراسات.

وأكدت المصادر أن حسم الوظائف الإشرافية في العديد من الجهات الحكومية، سيكون بعد التشكيل الحكومي المرتقب.

وبينت المصادر أن تشكيل اللجان والاستعانة بالمكاتب الاستشارية يأتي في ظل السعي الحثيث لتحقيق أكبر عائد مجدي من اختيار القيادات المناسبة لسد تلك الشواغر ووفقاً لمعايير محددة من بينها: أن يكون شغل الوظيفة الإشرافية وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد لها،والتأكد من توافر الشواغر والاعتمادات المالية في ميزانية الجهة، وأن يكون المرشح لشغل الوظيفة الإشرافية كويتي الجنسية، وأن يكون المرشح مستوفياً لمتطلبات الوظيفة الإشرافية الشاغرة من حيث المؤهل العلمي والخبرة العملية.

ومن بين الشروط الأخرى: أن لا يقل مستوى درجة تقييم الأداء السنوي للمتقدم عن تقدير جيد لآخر 3 سنوات، وأن يجتاز المتقدم للوظيفة للاحتبارات والمقابلات الشخصية، وأن لا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة.

ولفتت مصادر أن بعض الجهات وضعت شروطاً إضافية لاختيار وظائفها الإشرافية، بالإضافة إلى الشروط الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية وذلك لتحقيق أقصى عائد ممكن ممن يتولون تلك الوظائف الإشرافية والسعي لتقليل الأخطاء وتعظيم الانجازات من اختيار تلك القيادات.

وفي سياق متصل، بينت مصادر معنية أن هناك تشدداً في اختيار ممثلي بعض الجهات الحكومية في شركات القطاع العام، في ظل السعي الحكومي لتعزيز الإيرادات التشغيلية لتلك الشركات وتقليل مستويات الخسائر التي تواجهها تلك الشركات في السنوات الأخيرة والتي كبدت الاحتياطي العام المليارات.

وتستهدف الحكومة من وراء تحسين وتطوير شركات القطاع العام، تحقيق خدمات منافسة لنظيرتها في القطاع الخاص، بالإضافة إلى محاولة تحويل أداء تلك الشركات من الخسائر إلى بند الربحية وتوظيف كل القدرات واكتساب الخبرات القادرة على تحقيق استراتيجية تلك المؤسسات على المدى الطويل.

