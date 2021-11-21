«التجارة» تحظر مدموغات الذهب القديمة بداية 2023

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبد الله السلمان، قراراً يقضي بحظر تداول المشغولات المدموغة بشعارات الدمغة السابقة في السوق المحلي بعد 31 ديسمبر 2022 وتفويض القطاع المعني بالتمديد إلى مدد مماثلة إذا كان له مقتضى. ويستند القرار إلى تعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2021 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها.

وفي سياق متصل، أصدر الوزير قراراً بإعادة تشكيل مجلس التأديب بجهاز حماية المنافسة برئاسة المستشار عبيد مجول عبيد العجمي وكيل محكمة التمييز وعضوية وكيل محكمة الاستئناف حمود المطوع والمستشار بمحكمة الاستئناف محمد بهمن وعضوية حيدر عبد العزيز ويوسف قراشي.

