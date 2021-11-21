البيت الأبيض يواجه «أوبك»: زيدوا إمدادات النفط

مال وأعمال

اعتبر البيت الأبيض أنه على منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في اجتماعها القادم حول سياسة الإنتاج في الثاني من ديسمبر، البتّ في تلبية الطلب العالمي على النفط بإمدادات كافية.

وأدلت بتلك التعليقات جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية.

وكانت بساكي قد أعلنت أن بلادها بحثت مع دول «أوبك» بما فيها السعودية ضرورة تزويد السوق العالمية بالنفط لخفض أسعار الطاقة العالمية.

فيما نقلت وكالة أنباء كيودو، عن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، قوله، إن حكومته تدرس استخدام كميات من النفط من احتياطاتها لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقالت كيودو، تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان لاحتياطاتها النفطية من أجل خفض الأسعار، على الرغم من أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطاتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.

وحثت حكومة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعضاً من أكبر اقتصادات العالم على بحث الإفراج عن كميات من النفط من احتياطاتها الإستراتيجية لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشمل الطلبات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام. وتواجه حكومة بايدن تراجعاً في معدلات التأييد وارتفاع أسعار البنزين.

ونقلت كيودو، عن كيشيدا، قوله للصحافيين «نواصل النظر فيما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية».

فيما بلغ امتثال اوبك بلس لخفض الانتاج 116%.

