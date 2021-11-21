2.78 مليار دينار أرباح 158 شركة مدرجة

مال وأعمال

اوضح الشال ان 158 شركة مدرجة حققت صافي أرباح بنحو 2.781 مليار دينار وبعضها أرباحاً غير مكررة، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، بنسبة ارتفاع بلغت 382.4 % مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 البالغة نحو 576.4 مليون دينار.

وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 1.804 مليار دينار مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 530.9 مليون دينار نجدها قد ارتفعت بنحو 239.8 %، وارتفعت كذلك بنحو 304.7 % عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من عام 2021 البالغة نحو 445.8 مليون دينار.

