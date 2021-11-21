«الشال»: العجز يعتمد على وعود الحكومة بخفض الإنفاق

مال وأعمال

أكد تقرير الشال الاسبوعي ان وزارة المالية اشارت في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر أغسطس 2021 إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 6.757 مليارات دينار، أو بما نسبته نحو 61.8% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليارات دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/08/2021 نحو 6.092 مليارات دينار أو بما نسبته نحو 66.7% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 90.2% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط ال نحو 70 دولاراً للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 664.480 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 132.896 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 207.335 ملايين دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 23.048 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/08/2021 نحو 5.009 مليارات دينار وتم الإلتزام بنحو 2.566 مليار دينار وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 7.575 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.515 مليار دينار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 818.134 مليون دينار، ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها سبعة شهور سوف يعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئياً على وعود الحكومة بتحقيق وفراً في المصروفات بحدود 10%.

